Он считает своей миссией предотвратить человеческие страдания, вызванные российско-украинским конфликтом.

Назначенный Великобританией посол в России Найджел Кейси записал своё первое видеообращение к россиянам, опубликованное в Telegram-канале посольства. В нём он отметил, что поддержание отношений с российским правительством и российским народом важно для британцев как никогда.

Дипломат утверждает, что, возможно, это сейчас важнее, чем когда-либо, ведь решения, принимаемые Россией, имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира. Своей главной задачей он назвал прекращение человеческих страданий, вызванных боевыми действиями на украинских территориях, для чего Кейси и вернулся на должность.

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Известно, что Найджел Кейси уже работал в британском посольстве в Москве в период с 2003 по 2006 год. Он также был советником-посланников в Индии, Боснии и Герцеговине. С 2021 года по настоящий момент британский дипломат является специальным представителем премьер-министра Великобритании по Афганистану и Пакистану.

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Примечательно, что новый британский посол в Москве окончил Колледж Баллиол Оксфордского университета, выпускниками которого были четыре премьер-министра Великобритании, в частности, Борис Джонсон.