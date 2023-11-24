Администрация Байдена попыталась объяснить для чего штаты помогают украинцам по запросу конгрессмена-республиканца.

Издание Politico пишет об ответе на недавней запрос конгрессмена-республиканца, в котором он просит американское правительство попытаться аргументировать дальнейшую необходимость оказывать поддержку Украине. Белый дом применил свои доводы, но их не сочли достаточно убедительными.

По данным издания, Администрация Байдена подготовила объёмный ответ на депутатский запрос, в котором изложены опасения членов Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки из числа сторонников Республиканской партии.

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Белый дом применил в качестве главного довода необходимость придерживаться ранее взятого курса. Майк Гарсия счёл, что своими словами американские власти не убедят республиканцев, ведь намерения и цели правительства по дальнейшей поддержке украинцев остаются неясными.

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Politico заключает, что если ситуация с конгрессменами-республиканцами, не поддерживающими выделение финансирования на помощь Украине, останется той же, в Белом доме вряд ли смогут повлиять на их позицию из-за неспособности аргументировать свои требования к Конгрессу.