Сделать это планируют до 25 декабря, когда конгрессмены уйдут на рождественские каникулы.

Издание NBC News, ссылаясь на свои источники, сообщает, что лидеры меньшинства (республиканцев) и большинства (демократов) в Сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки рассчитывают принять пакеты военной помощи Украине и Израилю к концу года, а если точнее, то до ухода конгрессменов на рождественские каникулы 25 декабря.

К этому моменту законодатели должны достигнуть соглашения по поводу запрошенного Министерством обороны страны финансирования для оказания военной помощи иностранным государствам.

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На повестке также стоит улучшение иммиграционной системы страны, которое помимо повышения уровня безопасности границ предусматривает ряд политических решений для того, чтобы успокоить республиканские силы с их обеспокоенностью и в то же время не ударить по интересам демократов с их прогрессивизмом.

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Предполагается, что пакет помощи Израилю будет принят отдельно, когда финансирование украинцев утвердят вместе с расходами на обеспечение безопасности южной границы Соединённых Штатов Америки. Текущий законопроект по оказанию помощи израильтянам не получил одобрения демократами в Сенате.