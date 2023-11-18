Первые испытания ракеты были тоже провальными.

В ходе второго тестового орбитального полёта сверхтяжёлой ракеты Starship, разработанной SpaceX для будущих миссий на Луну и Марс, случился следующий инцидент: буквально через 8 - 10 минут с кораблём была потеряна связь, предположительно из-за взрыва. В компании оценивают запуск как удачный, если сравнивать с первым пуском корабля, но программа вторых испытаний полностью выполнена не была.

Экспериментальный запуск был выполнен на стартовой площадке Starbase компании SpaceX, расположенной в Бока-Чика (штат Техас, Соединённые Штаты Америки), начавшись в 07:00 по местному времени (16:00 по московскому времени)

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Система состояла из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy. Общая высота аппарата составляет 122 метра, что делает её самой высокой ракетой в мире. Носитель Super Heavy обладает в два раза большей мощностью, чем тяжелая ракета Space Launch System (SLS), разрабатываемая NASA для пилотируемых полётов на Луну.

Этот тестовый полет был непилотируемым, и планировалось, что ракета совершит один неполный виток вокруг Земли, а затем корабль Ship 25 должен был совершить посадку в Тихом океане, недалеко от Гавайских островов.

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Первый тестовый полет ракеты в апреле также завершился неудачей из-за проблем с отделением корабля от носителя, в результате чего сверхтяжелая ракета Starship была уничтожена по команде SpaceX над Мексиканским заливом через четыре минуты после старта. В этот раз корабль всё же смог отделиться от первой ступени.