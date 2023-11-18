Так он обозначил российскую операцию по дестабилизации Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявил, что Россия пытается провернуть новую операцию по дестабилизации украинского общества, создав хаос внутри страны. По информации украинской разведки и данных от западных союзников, россияне якобы пытаются организовать «Майдан-3»

Украинский президент отметил, что такое название используют российские власти из-за того, что все прошлые три восстания в Украине 2004 и 2014 годов происходили на центральной площади Киева - Площадь Независимости (Майдан Незалежності). Последнее восстание стало ключевым в отстранении экс-президента Виктора Януковича, бежавшего на фоне волны протестов за границу.

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Зеленский подчеркнул, что он по-прежнему выступает против заморозки конфликта, опасаясь возобновления боевых действий с Россией через несколько лет.

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Ранее Владимир Зеленский спрогнозировал новый конфликт в мире, который, по его мнению, произойдёт на Балканском полуострове. В его организации он конечно же обвинил Россию и призвал Запад действовать, пока не поздно, ведь такие ситуации миру уже не в новинку.