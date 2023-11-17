Обвинил он в этом конечно же Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед журналистами стран Африки заявил, что Россия стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, когда палестинское движение ХАМАС в октябре напало на Израиль. Никаких конкретных доказательств он не предоставил. Помимо этого от его лица прозвучало предупреждение, что мир ждёт следующий вызов.

По словам украинского президента, стоит обратить внимание на Балканский полуостров, где якобы произойдёт «второе отвлечение» (имеется в виду от российско-украинского конфликта) и если западные партнёры этому не воспрепятствуют, то мир ждёт новый взрыв, который будет уже не в новинку. Он также добавил, что, по информации украинских властей, у России есть длинный план и она может воспользоваться давним кризисом отношений между балканскими странами, чтобы они начали воевать друг с другом.

реклама

Зеленский утверждает, что в планах Москвы рассеять помощь и внимание мира от Украины. В пример он приводит положение дел в Молдове, где, по данным украинских спец. служб, россияне предпринимают попытку «расшатать ситуацию» и подготовить замену проевропейскому правительству страны.