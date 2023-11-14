Американский президент обеспокоен, что израильская армия при планировании операций не ставит в счёт мирное население.

Соединённые Штаты Америки хоть и поддерживают Израиль в военном плане, содействуя их наземной операции в секторе Газа, но неоднократно выражали свои беспокойства по поводу планирования израильской армией операций, в ходе которых жизнь мирного населения не ставится в счёт. Издание The New York Times ранее писало, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху просил его применять в секторе Газа бомбы меньшей мощности, чтобы снизить потери среди мирного населения.

Сейчас же Президент Соединённых Штатов Америк Джо Байден сообщил, что надеется на принятие Израилем более «аккуратных действий» во избежание жертв среди мирного населения в секторе Газа. Он также утверждает, что больницы в Газе должны быть защищены.

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Американский президент также упомянул о попытках внедрить паузу в боевые действия в секторе Газа, чтобы добиться освобождения пленных, в том числе при содействии катарских властей. Слова политика как раз таки подтверждают недавнее заявление представителя бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» или же военного крыла ХАМАС Абу Убейда, что палестинцы готовы обменять до 70 пленников в случае пятидневного перемирия, включающего в себя прекращение огня и разрешение на доставку гуманитарных грузов в Газу.

Ранее в Соединённых Штатах Америки заявили о достижении с Израилем договорённостей по проведению ежедневных четырёхчасовых гуманитарных пауз для эвакуации мирного населения с северной части сектора Газа в южную.

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