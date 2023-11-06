Об этом говорится в статье The New York Times.

Издание The New York Times, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщает, что после визита в Израиль Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена и его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, израильским властям посоветовали предпринять конкретные шаги по уменьшению гибели гражданского населения.

Американские власти хотят, чтобы израильтяне использовали бомбы меньшей мощности и применяли более взвешенный подход в планировании своих операций в секторе Газа. Официальные лица в штатах считают, что если бы израильская армия улучшила методы нанесения ударов по лидерам ХАМАС, собрав больше разведывательных данных о командно-контрольных сетях, использовав при этом бомбы меньшей мощности, они бы могли избежать гибели гражданского населения, нанеся при этом максимальный урон палестинским силам.

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На текущий момент тактика израильской армии продолжает соответствовать позиции израильских, что они воюют с «человекоподобными существами», применяя все меры уничтожения палестинцев. Число жертв в секторе Газа превышает 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения.