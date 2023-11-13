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Nacvark
«Страна»: Команда Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с Трампом
Экс-президент США ранее отказывал в визите в Украину

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Неделю назад украинский президент Владимир Зеленский заявил, что всего за 24 минуты объяснит бывшему президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу его неспособность повлиять на российско-украинский конфликт. Он также добавил, что американскому политику были бы рады в Киеве. Однако Трамп не захотел ехать в Украину, сославшись на то, что сейчас неуместное время для визита, ведь украинские власти работают с командой действующего американского президента Джо Байдена.

Украинское издание «Страна», ссылаясь на собственные источники, сообщает о попытках Офиса президента Украины организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой в выделении средств на помощь Украине, блокируемую республиканцами. Отмечается, что сейчас предшественник Байдена имеет достаточно рычагов влияния на Конгресс, ведь его сторонники располагают большинством в Палате представителей.

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о своём визите в Соединённые Штаты Америки, в рамках которого запланирована встречи украинской делегации в Белом доме и Конгрессе.

#украина #сша #зеленский #трамп
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