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Nacvark
Трамп отказался приехать в Киев по приглашению Зеленского, сославшись на «конфликт интересов»
Он считает, что сейчас неуместное время для визита.

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Недавно возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, заявлявший о своих намерениях положить конец боевым действиям за 24 часа, получил ответ от украинского президента Владимира Зеленского, который пообещал объяснить за 24 минуты американского политику о его невозможности влиять на российско-украинский конфликт. Зеленский также пригласил Трампа приехать в Киев, отметив, что ему тут будут очень рады.

Бывший американский президент отреагировал на приглашение украинского президента в эфире Newsmax, отказавшись от визита в Украину. Трамп подчеркнул, что очень уважает президента Зеленского, но считает текущие обстоятельства неуместными для его визита в украинское государство.

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Он добавил, что с Зеленским имеет дело Администрация действующего американского президента Джо Байдена, поэтому он бы не хотел создавать «конфликт интересов»

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Когда украинский президент приглашал Дональда Трамп приехать в Киев, он уделил внимание тому, что в Украине был Байден и он понял некоторые детали, о которых становится понятно только находясь здесь.

#украина #зеленский #трамп
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