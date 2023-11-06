Так украинский президент ответил на крылатую фразу экс-президента США «мне нужно 24 часа, чтобы установить мир между Украиной и Россией»

Бывший президент Соединённых Штатов Америки и возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему необходимо всего 24 часа, чтобы установить мир между Украиной и Россией положить конец боевым действиям на украинских территориях. Свой план он объяснял языком ультиматумов: Зеленского заставит подписать мир с Россией даже в ущерб территориальной целостности Украины, если Путин не захочет - начнёт поставлять украинцем столько оружия, сколько не поставлял Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Трампа соответствующим текстом: «Мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом» с примечанием: только если он не готов отдать Путину украинскую независимость.

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Украинский президент допустил визит американского политика в Украину, где, по его словам, ему будут очень рады. Он добавил, что с того момента, как Дональд Трамп покинул пост президента, у него не было контактов с ним - поэтому ему рады в Украине