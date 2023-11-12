Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, а после перепродать

На фоне имеющихся случаев кражи топлива в рядах Вооружённых сил Украины, Министерство обороны страны прибегло к новому методу предотвратить распространение краденного горючего. Теперь поставщики топлива для украинской армии будут обязаны маркировать горючее: дизель - красным цветом, бензин - зелёным цветом.

Таким образом украинское оборонное ведомство хочет снизить риски незаконной продажи топлива. Первые поставки промаркированного горючего планируются уже со следующей недели, а украинская армия получит его в конце месяца.

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Очевидно, что крашенное горючее будет отличаться от используемого в бытовых целях или водителями, поэтому его можно будет идентифицировать и отследить. Более того, такое нововведение имеет и практическую пользу: маркированное топливо не выйдет разбавить или устранить его цвет. По итогу принятое решение имеет два существенных плюса: топливо будет сложно незаконно продать или размешать в целях экономии без ведома военных.

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В ведомстве добавили, что маркировка топлива никак не отразится на ценовой политике горючего.