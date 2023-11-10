В прошлом месяце стало известно, что Азербайджан в рамках гуманитарной помощи передаст Украине до конца 2023 года новый пакет оборудования для восстановления распределительных сетей, повреждённых в ходе прошлогодних российских атак зимой на энергетическую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил Азербайджан и лично азербайджанского президента Ильхама Алиев за оказанную помощь украинской энергетике. Украинский президент признаёт, что предстоящая зима может повлечь за собой сложности не меньше, чем прошлая.

Распоряжением азербайджанского президента от 17 июля 2023 года Министерство энергетики Азербайджана подготовило к отправке в Украину 555 тысяч метров электрических кабелей и проводов. С начала боевых действий на украинских территорий азербайджанские власти также отправили украинцам 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. Следующая поставка предполагает новое оборудование для восстановления распределительных сетей.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе и очень надеемся, что это сотрудничество будет усиливаться», - сообщает Министр энергетики Украины Герман Галущенко.