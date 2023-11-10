Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телеэфире «Россия-1» заявил, что страны Запада активно предпринимают попытки подружиться с Армений, «обхаживая» страну для заключения с ней союза против России. Он отметил, что российские власти не имеют предубеждений против внешних партнёров Еревана и не заключают с кем-либо дружбу против кого-либо.

По словам российского министра, Армения, как член ОДКБ и как близкий союзник России, стратегический партнёр должна сама определиться с политическим курсом и решить, как ей выстраивать отношения с внешними партнёрами.

Отношение армянских властей к России изменилось после того, как Азербайджану удалось завершить свою операцию по возвращению территорий Нагорно-Карабахской Республики. В частности премьер-министр страны Никол Пашинян ближе к концу октября высказался насчёт того, что смысл от российских баз на армянских территориях пропал. Он также упомянул о поиске новых партнёров, так как Россия со своей задаче по защите не справилась.

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На текущий момент Армения не рассматривает выход из ОДКБ.