Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Reuters в рамках конференции Reuters Next прокомментировал ситуацию с контрнаступлением, одновременно с этим обратившись к западным партнёрам. Он сразу отметил, что ситуация с наступлением - это не какое-то шоу и украинцы не должны пытаться удивить или поразить кого-то в мире, они возвращают территории для себя.

Возникшие сложности в с контрнаступлением напрямую связаны с тем, что украинская армия получила меньше вооружения от Запада, нежели рассчитывали. К этому все добавляются завышенные результаты: люди рассчитывали на быстрые шаги контрнаступательной операции.

Отвечая на вопрос про планы на следующий год, украинский президент подчеркнул, что текущий год ещё не закончился и украинские силы ещё попытаются показать результат, но люди погибают каждый день.

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Что насчёт следующего года, то Зеленский утверждает, что у украинского командования есть «очень конкретный план», о котором он рассказать не может. При этом важно сделать всё, чтобы не потерять ни один день.