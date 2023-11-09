Об этом уже говорил украинский президент.

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Пател заявил, что в Белом доме не пытаются принудить Украину к проведению мирных переговоров с российскими властями для завершения боевых действий.

Американский чиновник утверждает, что любые переговоры зависят от Украины и американские власти не планируют начинать переговорный процесс без участия украинских властей. Он также добавил, что ему ничего не известно о каких-либо разговорах с Украиной по поводу переговоров вне формулы мира украинского президента Владимира Зеленского.

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Ведант Пател считает, что на текущем этапе Россия не проявляет заинтересованности к проведению переговоров для прекращения боевых действий. При этом он заверил, что американцы продолжат поддерживать украинцев.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на него не оказывают никакого давления ни в Европейском союзе, ни в Соединённых Штатах Америки, с целью побудить пойти на мир с Россией на любых условиях. Он отметил, что такое явление действительно было, но только в начале боевых действий и ещё до их начала.