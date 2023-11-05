Украинский президент утверждает, что его не склоняют к переговорам с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию из средств массовой информации, что на Западе его склоняют к переговорам с Россией. Его заявление связанно с недавней статьёй телеканала NBC News, который, ссылаясь на западных чиновников, сообщал на требование к Зеленскому завершить боевые действия до конца года, пока вопрос не имеет более срочный характер.

По словам украинского президента, на сегодняшний день на него никто не оказывает давление - ни в странах Европейского союза, ни в Соединённых Штатах Америки. Он подчеркнул, что такое действительно было, но только до в начале боевых действий.

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Владимир Зеленский зарёкся, что украинские власти не сядут разговаривать с Россией за стол переговоров, при этом отдавая что-то (имеются в виду украинские территории)

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Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что доверие и партнёрство с Западом имеет тенденцию по снижению. Если в начале боевых действий уровень поддержки Украины составлял 95%, то сейчас это 60 - 65%.