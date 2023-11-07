Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщает о разоблачении преступной деятельности заместителя Министра обороны Вячеслава Шаповалова (занимал пост с 2021 по 2023 год) при кабинете Министра обороны Алексея Резникова. Он растратил государственных средств на почти 1 миллиард гривен (27 миллионов долларов)

В 2022 году Шаповалов совершил сговор с подчинёнными по закупке некачественной военной форму у частной компании. Как итог, военные получили ветровлагозащитные куртки и брюки, не отвечающие требуемым техническим условиям, а также не прошедшие соответствующие испытания. Материал оценили поверхностно, то есть по внешнему виду.

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По этой причине сейчас Вооружённые силы Украины не могут использовать закупленную украинским оборонным ведомством военную форму, так как она непригодна для ношения в холодное время года.

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Исходя из этого, чиновнику вместе с его подельником - исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны Украины, грозит обвинение по ряду уголовных статей, за которые предполагается лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.