Ключевые лица страны расходятся в мнениях касаемо дальнейшей тактики в зоне боевых действий.

Недавно Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил в статье The Economist, что ситуация в зоне боевых действия становится тупиковой в связи с превосходством российской армии в воздухе, поэтому конфликт переходит в стадию позиционной борьбы. Президент Украины Владимир Зеленский частично опроверг слова украинского генерала, хотя подтвердил, что по большей степени остаётся ожидать американских истребителей F-16.

Издание The New York Times выпустило статью, в которой сообщает, что ситуация с разногласиями между Залужный и Зеленским говорит о военном и гражданском расколе в Украине. Факт ухудшения отношений между главой украинского государства и главнокомандующим украинской армии связан с отсутствием какого-либо прогресса в контрнаступлении и наступлением российской армии в восточной страны страны.

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The Times уже писали, что, по мнению Валерия Залужного, контрнаступление подошло к концу и стоит удерживать текущие позиции, не ставя под бессмысленную угрозу личный состав.

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Ранее была новость о том, что слова главнокомандующего украинской армией вызвали недоумение на Западе. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, как ему звонили западные партнёры и спрашивали: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?»