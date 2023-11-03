Среди них наращивание резервов

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный опубликовал в собственной колонке издания The Economist пять приоритетных задач, которые он ставит перед украинской армией, чтобы переломить ситуации в зоне боевых действий.

По словам украинского командира, есть риск позиционной борьбы, которая выгодна российской армии. Для того, чтобы избежать этого, украинцам необходимо:

получение преимущества в воздухе; улучшение средств радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы; технологии противоминного прорыва современное командование и управление; наращивание людских резервов;

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Залужный утверждает, что людской ресурс был поставлен на последнее место, так как такое преимущество не дало России существенного прогресса. К этому всему добавляется и то, что российские власти не станут проводить всеобщую мобилизацию, опасаясь политического кризиса.

В то же время главнокомандующий украинской армией видит необходимость наращивать собственное резервы, расширяя категории для мобилизации. Он подчеркнул, что в Украине есть категории граждан, которые могут уклоняться от военной службы и по этой причине создаётся единый реестр призывником, вводятся другие меры.

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Он призвал не недооценивать российскую армию, ведь при всех её минусах, она имеет возможность наращивать военное производство даже несмотря на беспрецедентные санкции, обладает преимуществом в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение долгого времени. Украинская промышленность же наращивается за счёт партнёров по НАТО, но для этого необходим минимум год, а в случае с самолётами - два.