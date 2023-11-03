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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный опубликовал в собственной колонке издания The Economist пять приоритетных задач, которые он ставит перед украинской армией, чтобы переломить ситуации в зоне боевых действий.
По словам украинского командира, есть риск позиционной борьбы, которая выгодна российской армии. Для того, чтобы избежать этого, украинцам необходимо:
- получение преимущества в воздухе;
- улучшение средств радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы;
- технологии противоминного прорыва
- современное командование и управление;
- наращивание людских резервов;
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Залужный утверждает, что людской ресурс был поставлен на последнее место, так как такое преимущество не дало России существенного прогресса. К этому всему добавляется и то, что российские власти не станут проводить всеобщую мобилизацию, опасаясь политического кризиса.
В то же время главнокомандующий украинской армией видит необходимость наращивать собственное резервы, расширяя категории для мобилизации. Он подчеркнул, что в Украине есть категории граждан, которые могут уклоняться от военной службы и по этой причине создаётся единый реестр призывником, вводятся другие меры.
Он призвал не недооценивать российскую армию, ведь при всех её минусах, она имеет возможность наращивать военное производство даже несмотря на беспрецедентные санкции, обладает преимуществом в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение долгого времени. Украинская промышленность же наращивается за счёт партнёров по НАТО, но для этого необходим минимум год, а в случае с самолётами - два.