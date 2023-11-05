Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Зеленский про ситуацию в зоне боевых действий: Это не патовая ситуация, Украине бывало и сложнее
Украинский президент отреагировал на недавнюю статью главкома ВСУ Валерия Залужного.

реклама

Несколько дней назад издание The Economist выпустило статью, в которой Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный резюмировал о превосходстве российской армии, тупике в зоне боевых действий и рисках перейти в стадию позиционной борьбы. В ней украинский офицер также рассказал, как можно избежать этого.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью главнокомандующего украинской армии, от части опровергнув его слова. Украинский президент считает, что ситуация в зоне боевых действий не патовая и Украина была в более сложных.

реклама

При этом Зеленский подтвердил, что в настоящее время российской армии удаётся контролировать воздушное пространства, поэтому Украина бережёт своих военных в наступательных операциях. Он добавил, что для решения этой проблемы необходимы американские истребители F-16, так что пока остаётся лишь ждать завершения обучения украинских пилотов.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По всей видимости, слова украинского президента можно воспринять как временное приостановление наступления в связи с желанием сберечь личный состав для дальнейших операций.

#украина #зеленский #залужный
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
8
«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»
2
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
6
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
1
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
15
Аниме "Атака на Титанов" наконец-то приближается к своему завершению - написал ее режиссер
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
3
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
+
На Amazon Prime завершился первый сезон «Поколения V» и вышло продолжение «Неуязвимого»
+
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
8
ФАС будет бороться с «серым» майнингом
2
С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
+
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
1
Сообщается, что мир игры "Аватар: Границы Пандоры" трудно исследовать
+
Показан Samsung Galaxy S24 Ultra
1
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
3
Алла Пугачева вернулась в Россию
43
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
34

Популярные статьи

"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Технология создания солнечных элементов следующего поколения на перовскитах дешевле и экологичнее
3
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
1
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
7
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
74
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
8
Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
2
Тест и обзор кулера Alseye Thor N600-DT FDB
7
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:53
Британцы не спрашивают: "А нас то за что?"
Британская пресса смоделировала нанесение удара разрабатываемой американской бомбой по Москве
Опричник
03:53
Лучше бы смоделировали удар Авангардом по Лондону. Имеет смысл.
Британская пресса смоделировала нанесение удара разрабатываемой американской бомбой по Москве
32Влад32
03:52
Украина превратилась в страну моральных уродов и недоумков.
Интервью Залужного для Economist вызывало бурную реакцию у офиса Зеленского
32Влад32
03:49
Во что превратились хохлы за 30 лет?
Российская ракета Х-59 "Овод" прилетела на построение офицеров ВСУ в Заречное Запорожской области
32Влад32
03:47
Не о том думают, дебилы.
МО Украины придумало новую схему по ускорению поставок оружия и военной техники на ЛБС
Waramagedon
03:37
Чтоб сбросить бомбу, нужно ещё долететь.
Британская пресса смоделировала нанесение удара разрабатываемой американской бомбой по Москве
Ainur Eruvich
03:23
Вот и славно. На ссанкции в тапки нужно отвечать развитием образования, науки и технологий в своей стране. В идеале весь мир должен совместно заниматься научно-технологическими разработками (и не толь...
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
Ярослав Павловский
02:06
Я очень хотел-бы посмотреть на то как ты стал-бы разгонять по бетонке самолёт-носитель или как его здесь нарекли авианосец полностью заправленный топливом с общей массой 1250 тонн со взлётной скорость...
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
Александр Иконников
02:03
Чёт не верится в ваши эти 61 терабайт
Консоль Steam Deck от Valve получила SSD накопитель объемом 61 ТБ
alljam
01:53
Оптические процессоры как бы давно придуманы, только никто пока в реальных материалах такое не создавал. Странно что начали с сложного и скорее это фейк, хотябы просто чип уровня обычного процессора с...
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем