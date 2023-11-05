Украинский президент отреагировал на недавнюю статью главкома ВСУ Валерия Залужного.

Несколько дней назад издание The Economist выпустило статью, в которой Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный резюмировал о превосходстве российской армии, тупике в зоне боевых действий и рисках перейти в стадию позиционной борьбы. В ней украинский офицер также рассказал, как можно избежать этого.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью главнокомандующего украинской армии, от части опровергнув его слова. Украинский президент считает, что ситуация в зоне боевых действий не патовая и Украина была в более сложных.

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При этом Зеленский подтвердил, что в настоящее время российской армии удаётся контролировать воздушное пространства, поэтому Украина бережёт своих военных в наступательных операциях. Он добавил, что для решения этой проблемы необходимы американские истребители F-16, так что пока остаётся лишь ждать завершения обучения украинских пилотов.

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По всей видимости, слова украинского президента можно воспринять как временное приостановление наступления в связи с желанием сберечь личный состав для дальнейших операций.