В Офисе президента Украины рассказали, как западные партнёры отреагировали на материал

Недавно главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в статье The Economist рассказал о переходе конфликта в режим позиционной борьбы, превосходстве российской армии в воздухе и тупиковой ситуации в зоне боевых действий. После этого украинский президент Владимир Зеленский был вынужден прокомментировать ситуацию прессе уже от своего лица.

До этого заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего украинской армией за опубликованный иностранным изданием материал. Он не считает, что военный должен комментировать обстановку в зоне боевых действий для прессы и открытой публики в целом.

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Украинский чиновник утверждает, что своими словами Залужный вызвал недоумение на Западе, а поддерживающие Украину западные страны начали звонить в офис Зеленского. Так, например, один из руководителей кабинета своего президента в панике спросил чиновника: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?»

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Жовква заключил речь риторическим вопросом: «Мы такого эффекта хотели достичь этой статьёй?»