Оружия на ещё $300 млн. украинцы получат позже.

Пока в Конгрессе Соединённых Штатов Америки не согласовали финансирование поддержки Украины, украинцам приходится довольствоваться остатками ассигнованных денежных средств, на которые закупается вооружение для украинской армии. Если раньше украинцы получали полноценное оружие, то сейчас этих денег хватает лишь на боеприпасы для выживания.

Пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщила об отправке Администрацией Байдена вооружения украинцам на сумму 125 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для NASAMS, M142 HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые ракеты TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT, патроны для стрелкового оружия, противопехотные мины M18A1 Claymore, тяжеловозы для перевозки тяжёлого оборудования и зимнее снаряжение. Снаряжение будет передано в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть из запасов американской армии.

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Помимо этого Пентагон закупит для Украину средства борьбы с беспилотниками с лазерным наведением н сумму 300 миллионов долларов. Однако оружие поступит в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), то есть американцы не имеют его и поставят по готовности компаниями оборонно-промышленного комплекса.

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На текущий момент Белый дом имеет около пяти миллиардов долларов, которые может потратить на оказание военной помощи Украине из собственных запасов.