А бывший украинский депутат Ирина Фарион призвала «утилизировать» таких граждан, создав для них отдельный штрафной батальон, откуда отправляют сразу на передовые позиции зоны боевых действий.

Недавно русскоязычный таксист в Киеве отказался говорить по-украински, высадив требующих этого пассажирок, после чего его аккаунт в сервисе Bolt заблокировали. Бывший украинский депутат Ирина Фарион призвала «утилизировать» таких граждан, создав для них отдельный штрафной батальон, откуда отправляют сразу на передовые позиции зоны боевых действий.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу ситуации, призвав в таком случае мобилизовать только украиноязычных. Русскоязычных он предлагает лишить «священного права» защищать Украину, чтобы они отсиживались в тылу и стыдились невозможность стать героями. Он назвал это следующим логическим шагом дискриминации русскоязычных.

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Арестович отметил, что хотел бы посмотреть, сколько тогда бы украинское государство продержалось в таких условиях. Он предположил, что ровно столько же, сколько Украинская народная республика в 1919 году под предводительством Владимира Винниченко и Симона Петлюры в противостоянии с большевиками, то есть недолго.

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Ранее Алексей Арестович нарёк украинского президента Владимира Зеленского «диктатором, обречённым на одиночество», а до этого раскритиковал украинское руководство.