Он требует проведение выборов в стране для смены власти.

Бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором раскритиковал украинское руководство за принятые в рамках контрнаступления действия, рассказал о успехе российских планов и даже призвал к смене власти в своей стране.

Арестович сразу объяснил, что его аналитика касаемо успешности украинского контрнаступления была такая из-за предоставленных ему цифр, которые давали намёк на успех украинских сил. Как итог, он увидел рассредоточенность украинской армии, что отмечали на Западе, бессмысленные бои за «крепость Бахмут», из-за чего украинское военно-политическое руководство потеряло людские ресурсы, надеясь получить лишь небольшую оперативно-тактическую выгоду, но и тут просчиталась.

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Он отметил, что за многими принятыми решениями стоит не военное руководство, а именно политическое, так как генералы не вправе брать на себя ответственность за крупные решения, такие, например, как отказ от построения оборонительных сооружений на подобии «линии Суровикина»

Алексей Арестович признаёт, что текущая обстановка на поле боя тупиковая. Российские власти попросту ожидают 2024 года, когда пройдут президентские выборы в Соединённых Штатах Америки и «гайки скрутят» окончательно. Среди украинского царит коррупция, некомпетентность, отсутствие адекватных решений, в связи с чем Запад хочет видеть проведение выборов в Украине.

По мнению Арестовича, проведение украинских выборов не станет причиной внутреннего раскола, а предоставит возможность ликвидировать монополию некомпетентности, дать власть новым людям, которые будут принимать решения в соответствии с текущей обстановкой и позволят выйти из стратегического тупика. Именно на это рассчитывают западные партнёры.

В ближайшее время даже те, кто категорически возражает против выборов, начнут молиться на них - как на единственную надежду выхода из стратегического тупика, - заключил экс-советник Офиса президента Украины.



