Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Арестович раскритиковал украинское руководство и предвещает провал Украины
Он требует проведение выборов в стране для смены власти.

реклама

Бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором раскритиковал украинское руководство за принятые в рамках контрнаступления действия, рассказал о успехе российских планов и даже призвал к смене власти в своей стране.

Арестович сразу объяснил, что его аналитика касаемо успешности украинского контрнаступления была такая из-за предоставленных ему цифр, которые давали намёк на успех украинских сил. Как итог, он увидел рассредоточенность украинской армии, что отмечали на Западе, бессмысленные бои за «крепость Бахмут», из-за чего украинское военно-политическое руководство потеряло людские ресурсы, надеясь получить лишь небольшую оперативно-тактическую выгоду, но и тут просчиталась.

реклама

Он отметил, что за многими принятыми решениями стоит не военное руководство, а именно политическое, так как генералы не вправе брать на себя ответственность за крупные решения, такие, например, как отказ от построения оборонительных сооружений на подобии «линии Суровикина»

Алексей Арестович признаёт, что текущая обстановка на поле боя тупиковая. Российские власти попросту ожидают 2024 года, когда пройдут президентские выборы в Соединённых Штатах Америки и «гайки скрутят» окончательно. Среди украинского царит коррупция, некомпетентность, отсутствие адекватных решений, в связи с чем Запад хочет видеть проведение выборов в Украине.

По мнению Арестовича, проведение украинских выборов не станет причиной внутреннего раскола, а предоставит возможность ликвидировать монополию некомпетентности, дать власть новым людям, которые будут принимать решения в соответствии с текущей обстановкой и позволят выйти из стратегического тупика. Именно на это рассчитывают западные партнёры.

В ближайшее время даже те, кто категорически возражает против выборов, начнут молиться на них - как на единственную надежду выхода из стратегического тупика, - заключил экс-советник Офиса президента Украины.


рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

#украина #контрнаступление #арестович
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российская армия может провернуть вокруг Авдеевки Бахмутский сценарий
Арестович считает, что от полной катастрофы Украину могут спасти выборы
На Украине все военнообязанные должны явиться в военкоматы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
11
104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
1
Почему продажа 24 датских F-16 Аргентине была срочно санкционирована Вашингтоном
2
С 1 января 2024г самогон, спотыкач и хреновуху в России придётся «гнать» по новому стандарту ГОСТ
3
Авианосная ударная группа Соединенного Королевства проводит операции в Северной Европе
+
Microsoft заблокировала возможность бесплатного обновления Windows 11 для пользователей Windows 7
5
Электроскутер RS способен ездить со скоростью 110 км в час
6
Линейка смартфонов Redmi Note 13 скоро поступит в продажу по всему миру
1
Китай строит крупнейший в мире глубоководный телескоп для охоты за космическими нейтрино
2
Обнаружена специальная команда, которая позволяет установить Windows 11 на любой компьютер
3
YandexGPT 2 сдал ЕГЭ по литературе не хуже людей
1
DLSS 3 смогли запустить на картах RTX 20 и 30, но есть нюансы
3
Qualcomm увольняет более 1000 сотрудников
+
Тысячи украинцев противодействуют принудительной мобилизации
7
Российские «айтишники» продолжают получать повестки несмотря на положенную отсрочку
5
Илон Маск призывает жителей Запада рожать больше детей
1
Анонсированы умные очки дополненной реальности Thunderbird Air 2 с дисплеями Micro OLED
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил необычное звездообразование в соседней галактике
+
Готовится повышение цен на DDR5 и DDR4, а также на твердотельные накопители
2
Энтузиаст приобрёл Core i7-14700K за несколько дней до официального дебюта и протестировал его
3

Популярные статьи

Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
29
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
5
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
65
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
27
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
42
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
14
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
4
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
4
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
4

Сейчас обсуждают

Показывал 3_14sUn
02:10
Обезьян сровнять с землей. Остальных - рассадить по клеткам.
В ЦАХАЛ сообщили о готовности к проведению наземной операции "Железные мечи"
32Влад32
02:06
Даже в такой ситуации не могут без голливудской показушности. Придумывают всякие "красивые названия".
В ЦАХАЛ сообщили о готовности к проведению наземной операции "Железные мечи"
32Влад32
02:05
Если бы за Израиль не вписались крупные страны, арабы из окружающих стран уничтожили Израиль.
В ЦАХАЛ сообщили о готовности к проведению наземной операции "Железные мечи"
Показывал 3_14sUn
02:02
Мамка стифлера была мною попущена и, скорее всего, не почтит более нас своим присутствием. У нее теперь новая "шкурка".
Российская армия может провернуть вокруг Авдеевки Бахмутский сценарий
Показывал 3_14sUn
01:51
Короче, Абдристович теперь будет новым "голосом разума" в российском медийном пространстве.
Арестович раскритиковал украинское руководство и предвещает провал Украины
Дин Боярин
01:45
Стоимости часто сопоставимые. И уж точно читалка будет окупаться цать лет. . И скорее сломается, чем окупится. При нынешних то ценах на читалки...
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
Показывал 3_14sUn
01:45
Была, но закончилась отступлением нападавших.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Дин Боярин
01:43
Зы) если книга уж очень понравилась, я потом лучше бумажную куплю... Пусть автору что то достанется... А платить. За кота а мешке . Увольте ...
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
Показывал 3_14sUn
01:43
Экономика поднимется от данных изобретений?
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
Дин Боярин
01:40
Нее не не... Книга есть книга... она не разрядится так как планшет... Да и ещё, если и разрядится, то не оставит Вас без связи)). Да и размер экрана и вес имеют значение))
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем