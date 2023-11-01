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Nacvark
Арестович назвал Зеленского «диктатором, обречённым на одиночество»
Экс-советник команды Зеленского прокомментировал статью Time.

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Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал недавнюю статью Time об украинском президенте Владимире Зеленском, назвав его диктатором, который вместе нормального пути ускоренного развития выбрал стагнацию.

Арестович обвинил украинского президента, что тот начал плодить массовую коррупцию, проявлять ненависть к противоположному мнению, а спустя полтора года оказался в условиях, когда украинский народ и Запад охладел к украинскому руководству.

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Бывший украинский чиновник наводит следующий образ из статьи американской газеты:

«Оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружение» [прямая цитата]

Он отметил, что это никак не прямая параллель с Гитлером, автор статьи Саймон Шустер никогда бы не провёл такое сравнение, но суть в закономерностях: оторвавшиеся от реальности диктаторы заканчивают одинаково - в одиночестве 

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Две недели назад Алексей Арестович раскритиковал украинское руководство, требуя проведения выборов. Сам экс-советник команды Зеленского имеет политические амбиции. Некоторые украинские средства массовой информации пишут, что экс-советник находится за границей.

#зеленский #арестович
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