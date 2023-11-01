Речь идёт о Херсонском направлении.

На юге Украины продолжается напряжённая обстановка в рамках боевых действий. Подразделения Вооруженных Сил Украины достигли «определённых успехов» в противостоянии с российской армией, но эти результаты пока еще не подлежат освещению. Об этом сообщила в интервью украиноязычному изданию «Радио Свобода» руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По её словам, на юге Украины сосредоточены значительные силы россиян, который активно маневрирует и постоянно пытается изменить свои тактики обороны. Российские военные на левом берегу реки пытаются укрепить свою позицию после подрыва Каховской гидроэлектростанции в начале июня. Утверждается, что в результате этого инцидента якобы разрушен первый рубеж российской обороны, что затруднило позиции россиян на передовой линии боевого соприкосновения. Пресс-секретарь подчеркнула, что минно-взрывные заграждения, установленные украинскими силами, создают дополнительные преграды для российских военных и вынуждают их пересматривать свои планы.

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Силы обороны Украины продолжают контрбатарейную борьбу, заставляя российскую армию менять тактику. Однако россияне не останавливаются и использует тактическую авиацию для ударов по правому берегу реки. Гуменюк объясняет это тем, что российская артиллерия не способна достичь этой территории и вынуждена использовать авиацию для атак.

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Ситуация на юге Украины остаётся сложной, и украинские силы продолжают свои усилия для защиты территорий. Пресс-секретарь добавила, что ситуация вызывает необходимость продолжения усилий для достижения победы и обеспечения безопасности гражданского в этом регионе.