Организация имеет 27 миллиардов рублей убытков, о чём заявляли в Совфеде.

Генеральный директор государственной компании «Почта России» Михаил Волков сообщил, что в планах руководства продать часть почтамтов, чтобы направить вырученные с продаж деньги на погашение задолженности убыточного предприятия. Стоит напомнить, что компания итак ведёт сокращение штата сотрудников.

По словам управляющего почтовым оператором, в центре города, в памятниках архитектуры и объектах культурного наследия, расположены крупные объекты недвижимости, которые находятся на балансе компании. В составе компания образована рабочая группа, которая примет решение о дальнейшей судьбе их использования, включая выставление таких объектов на торги.

реклама

При этом стоит понимать, что объекты с таким статусом накладывают на их владельцев определённые обязательства по сохранению культурного наследия, а текущее состояние некоторые почтовых отделений попросту делает их непригодными для их дальнейшего переоборудования под другие цели.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

В конце сентября Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» образовалась огромная дыра в более чем 27 миллиардов убытков. Проблема продолжает нарастать с каждым годом, но никто не предпринимает никаких решений для её устранения, поэтому чиновница призвала провести анализ ситуации с привлечением правоохранительных органов. Фактический долг предприятие в разы больше.