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Генеральный директор государственной компании «Почта России» Михаил Волков сообщил, что в планах руководства продать часть почтамтов, чтобы направить вырученные с продаж деньги на погашение задолженности убыточного предприятия. Стоит напомнить, что компания итак ведёт сокращение штата сотрудников.
По словам управляющего почтовым оператором, в центре города, в памятниках архитектуры и объектах культурного наследия, расположены крупные объекты недвижимости, которые находятся на балансе компании. В составе компания образована рабочая группа, которая примет решение о дальнейшей судьбе их использования, включая выставление таких объектов на торги.
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При этом стоит понимать, что объекты с таким статусом накладывают на их владельцев определённые обязательства по сохранению культурного наследия, а текущее состояние некоторые почтовых отделений попросту делает их непригодными для их дальнейшего переоборудования под другие цели.
В конце сентября Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» образовалась огромная дыра в более чем 27 миллиардов убытков. Проблема продолжает нарастать с каждым годом, но никто не предпринимает никаких решений для её устранения, поэтому чиновница призвала провести анализ ситуации с привлечением правоохранительных органов. Фактический долг предприятие в разы больше.