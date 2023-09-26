На фоне санкций расходы лишь увеличились, а прибыль сократилась.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала министру экономического развития Максиму Решетникову на финансовую дыру «Почты России», по которой российское правительство должно срочно принять решение, предварительно сделав анализ происходящего. Она отметила, что проблема лишь нарастает и никто на неё не реагирует.

По словам чиновницы, предприятие должно выбрать правильную модель существования, чтобы исправить ситуацию. Она предположила, что там могут быть процессы, которые необходимо подправить участием правоохранительных или других органов.

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Матвиенко подчёркивает важность сохранения «Почты России», но также выступает за решение вопроса без его откладывания в долгий ящик, иначе финансовая дыра разрастётся до огромной ямы, куда всё провалится.

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С 24 февраля 2022 года после того, как ряд стран приняли антироссийские санкции, расходы российского почтового предприятия начали лишь расти, а доходы падать. Новое руководство продолжает сокращать административный штат. В 2022 году убыток «Почты России» составил 27 миллиардов рублей.