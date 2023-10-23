Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен ответил на вопрос, в чём заключается израильская стратегия в отношении сектора Газа и кто будет управлять регионом, когда палестино-израильский конфликт всё же закончится.

Блинкен сразу отметил, что вернуться к статусу-кво, при котором ХАМАС продолжит отстаивать свои амбиции по присвоению израильских территорий, уже не получится. Он считает необходимым искать новый метод, при котором государства смогут сосуществовать без постоянных обстрелов. Американский чиновник также добавил, что, по его сведениям, израильские власти не имеют планов брать под свой контроль секторе Газа после наземной операции и смещения ХАМАС с военно-политических постов в стране.

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Ранее израильские власти уже публиковали свой план, при котором они планируют ликвидировать все ячейки ХАМАС в секторе Газа, а после приступить к созданию нового режима безопасности в регионе со снятием с Израиля ответственности за повседневную жизнь региона. По всей видимости, речь шла о проведении новых выборов, в которых израильтяне могут поддержать выгодных себе политиков, не имеющих желания возобновлять боевые действия.