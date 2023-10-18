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Начиная с сентября вновь стал актуален вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, который в Соединённых Штатах Америки начали обсуждать, хотя ещё летом американский президент Джо Байден давал твёрдый ответ «нет» на поставки такого рода, впрочем, как и на передачу американских истребителей F-16, другой техники, впоследствии все равно переданной.
Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои неназванные источники, сообщает о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS кассетного типа, то есть с уменьшенной дальностью. Вполне вероятно, что переданный украинцам вариант ракет способен атаковать цели до 150 километров.
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Всё это на фоне недавних ударов украинской армии по аэродромам в Луганске и Бердянске. Некоторые местные чиновники, в частности Владимир Рогов, сообщают о нахождении обломков кассетных боеприпасов. Вооружённые силы Украины могли нанести комбинированный удар американскими ракетами ATACMS и ранее переданными GLSDB.
Информацию о передаче ракет в Украине не комментируют. Тем не менее, украинские средства массовой информации отмечают один интересный момент в заявлении украинского президента Владимира Зеленского по поводу удара по аэродрому армейской авиации Военно-космических сил России под Бердянском - он поблагодарил украинских партнёров за переданное «эффективное оружие, как мы и договаривались»