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Nacvark
The Wall Street Journal: Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и уже отработала ими по цели
Украинская сторона пока что не комментируют ситуацию с передачей американских ракет.

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Начиная с сентября вновь стал актуален вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, который в Соединённых Штатах Америки начали обсуждать, хотя ещё летом американский президент Джо Байден давал твёрдый ответ «нет» на поставки такого рода, впрочем, как и на передачу американских истребителей F-16, другой техники, впоследствии все равно переданной.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои неназванные источники, сообщает о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS кассетного типа, то есть с уменьшенной дальностью. Вполне вероятно, что переданный украинцам вариант ракет способен атаковать цели до 150 километров.

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Всё это на фоне недавних ударов украинской армии по аэродромам в Луганске и Бердянске. Некоторые местные чиновники, в частности Владимир Рогов, сообщают о нахождении обломков кассетных боеприпасов. Вооружённые силы Украины могли нанести комбинированный удар американскими ракетами ATACMS и ранее переданными GLSDB.

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Информацию о передаче ракет в Украине не комментируют. Тем не менее, украинские средства массовой информации отмечают один интересный момент в заявлении украинского президента Владимира Зеленского по поводу удара по аэродрому армейской авиации Военно-космических сил России под Бердянском - он поблагодарил украинских партнёров за переданное «эффективное оружие, как мы и договаривались»

#украина #atacms
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