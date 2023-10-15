При этом штаты имеют стратегию по Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеведущей новостей ТСН Наталье Мосейчук заявил, что Соединённые Штаты Америки не имеют понятия, что делать с Россией. При этом он отметил, что они имеют конкретную стратегию по украинскому вопросу.

По словам украинского министра, стратегия по России в штатах не определена. Он задаёт вопрос, что должно произойти в России, чтобы Украина могла одержать победу. Как раз таки на этот вопрос не готовы ответить ни в Вашингтоне, ни в Берлине, ни в Париже, ни в других столицах - подчёркивает Кулеба.

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Дмитрий Кулеба считает, что изменить систему власти в России может только российской народ. Другой вопрос в том, какие факты должны заставить российский народ пойти на такой шаг. При этом украинский чиновник добавил, что это зависит не только от россиян.

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Ранее в The New York Times уже публиковали статью, в которой писалось, что Соединённые Штаты Америки не знают как противостоять ядерному арсеналу России и Китая. В штатах попросту не видят возможности влиять на эти страны.