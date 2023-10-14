Издание ссылается на слова Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Издание Politico, ссылаясь на слова Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена в ходе совещания с небольшой группой конгрессменов, сообщило о возможном военном вторжении Азербайджана на территории Армении в течение следующих нескольких недель.

Блинкен упомянул, что этот вопрос отслеживается Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки, однако он все равно надеется на урегулирование взаимоотношений между странами в рамках продолжающихся дипломатических переговоров. Стоит отметить, что американские власти поддерживают армянский суверенитет и территориальную целостность в текущих границах.

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Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев призывал Армению открыть «Зангезурский коридор» на юге страны, чтобы дать возможность Азербайджану соединить материковую часть страны с её эксклавом (Нахджаваном), тем самым открыв дорогу для азербайджанцев к союзной Турции и Ирану. Была также речь про решение этого вопроса силовым путём, если соответствующее решение принято не будет.