Нападение Палестины было сложным и комбинированным, к нему готовились не один месяц, но израильская разведка ничего не заметила

Нападение Палестины на Израиль включало ряд сложных и комбинированных действий, к которым очевидно готовились не один месяц. Несмотря на это, израильские спецслужбы, в частности «Моссад», ничего не заметили и допустили внезапное вторжение палестинцев. Атака может стать крупнейшим провалом для израильской разведки за последние 50 лет - со времён Войны Судного дня 1973 года.

Как пишет издание Bloomberg, палестинцы запланировали десятки инфильтрационных операций на суше и на море, комбинируя всё с ракетными обстрелами. Событие такого рода предполагает глубокое планирование и координацию, которые вполне могли засечь разведывательные службы Израиля.

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Бывший посол Соединённых Штатов Америки в Израиле Мартин Индик удивлён тем, как израильское правительство могло допустить такое. Он отмечает неподготовленность израильских войск, отсутствие военных, достаточных оборонительных сооружений вдоль границы. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарон Дэвид считает, что израильтяне не верили в смелость ХАМАС прорвать израильскую границу, хотя это был вполне реальный исход, учитывая отсутствие солдат на границах.

Неназванный сотрудник Конгресса заявил Bloomberg, что в Штатах должны задать жёсткие вопросы Израилю, почему их спецслужбы не предусмотрели атаку такого масштаба.

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Ситуация впечатляет ещё больше, если вспомнить, что на обеспечение израильских спецслужб выделяют значительные ресурсы, которые используют для мониторинга палестинского общества через информаторов и технологии наблюдения.