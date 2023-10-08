Трамп посоветовал Украине отдать русскоязычные регионы России
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Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд трамп в интервью журналистам Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан заявил, что нет ничего зазорного в том, чтобы Украина отказалась от части своих территорий, завершив боевые действия.
По мнению Трампа, он бы договорился об этом и сделку не нужно было бы согласовывать с Украиной. Американский политик предлагает вариант со статусом-кво, без сделки, потери имущества и каких-либо других потерь. Хотя он допускает, что украинские власти могли бы отдать России все спорные территории, где население преимущественно русскоговорящее.
Трамп также уверен, что если бы он остался президентом, то никакой эскалации российско-украинского конфликта не произошло бы.
В то же время кандидат в американские президенты винит Джо Байдена и Барака Обаму в том, что они подтолкнули Россию и Китай к сближению. Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен воспрепятствовать этому. Стоит отметить, что американский политик видит Китай как главную угрозу американскому государству, с которой нужно считаться.
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