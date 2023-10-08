Палестинские боевики были оттеснены с занятых позиций.

После того, как Палестина провела массированный обстрел израильских территорий, а палестинские боевики начали вести бои в городах Израиля, ЦАХАЛ (силы обороны Израиля) начали проводить зачистку своих населённых пунктов от палестинцев и обстреливать сектор Газа. По данным израильских властей, уже к вечеру большая часть населённых пунктов на юге страны были возвращены под контроль Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия завершает первую фазу операции против ХАМАС, ликвидируя остатки сил противника, проникшие на израильские территории. Глава израильского правительства также добавил, что одновременно с этим ЦАХАЛ проводит наступательные операции в секторе Газа, которые будут продолжаться без оговорок и передышек.

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Израильские власти утверждают, что Палестина навязала им эту войну и теперь они не будут сдерживать себя в отношении активности боевых действий. Израильтяне ставят перед собой цель разрушить Газу, по сути прекратив существование палестинского государства.

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Ранее Биньямин Нетаньяху объявил, что после разговора с американским президентом Джо Байденом, он получил сигнал, что теперь Израиль может действовать свободно.