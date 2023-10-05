Российский президент рассказал о друзьях России в Европе, о которых мало что слышно.

Российский президент Владимир Путин во время пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что намерен взять под защиту всех европейских друзей России, которые ведут себя потише и и не выпячивают свою позицию, в отличие от прозападных сил.

По словам российского президента, в Северной Америки и Европе есть много тех, кто считает, что традиционные ценности, включая семейные, умерли. Они разделяют взгляды российских властей и их «много, очень много», как обозначил Путин.

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На текущий момент действительно есть ряд стран, которые солидарны с российской позицией, или попросту избегают конфликта с российским правительством. В их числе и действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Ранее была новость о том, что в Словакии на парламентских выборах победили пророссийские силы во главе с бывшим премьер-министром страны Роберт Фицо, который в 2018 году подал в отставку из-за массовых протестов. Тогда словаки вышли на улицы против главы правительства из-за его возможных связей с итальянской мафией Ндрангета, которая подозревается в организации убийства журналиста Яна Куцяка, занимающегося журналистским расследованием этого вопроса.

