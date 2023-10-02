Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
На парламентских выборах в Словакии победили пророссийские силы
Партия SMER выступает против Запада и за сотрудничество с Россией.

реклама

С 24 февраля 2022 года Словакия оказывала некоторую военную помощь Украине, которая хоть и малозаметна на фоне таких гигантов, как Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Германия и Польша, но всё же имела место быть. Однако с прошедшими парламентскими выборами в стране всё меняется.

По итогам подсчёта 98% голосов, партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо SMER («Курс — социальная демократия») набрала 23% голосов избирателей, став фаворитом словацких граждан. Партия известна своей антизападной риторике, призывами к отказу от военной поддержки Украины, является противником вакцинации и антиковидных мер, а также выступает против национальных меньшинств - ромов и мусульман.

реклама

При этом нужно учитывать, что конечный вектор внешнеполитического развития Словакии зависит от коалиции, которая сформирует правительство. Если SMER удастся заполучить к себе сторонников, которые придерживаются той же позиции или готовы пойти в ущерб своих принципов за места в правительстве, то в стране восторжествуют пророссийские настроения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Стоит отметить, что глава дружественно настроенной к Украине партии HLAS Петер Пеллегрини ранее также отмечал о невозможности оказания украинцам военной помощи. Он утверждает, что словацкое правительство итак отправило больше, чем могло, и хочет убедится использовали ли украинцы всё переданное для достижения своей цели.

#словакия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Словакии на выборах победила пророссийская партия — её лидер выступает против поддержки Украины
В стране НАТО скоро может появиться пророссийский лидер
В Словакии на выборах победила партия Роберта Фицо, которая выступает за прекращение помощи Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
22
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
31
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
9
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
9
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
5
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
+
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
1
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
18
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
1
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
8
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
2
Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ
1
Минобороны: экипаж Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет
+
Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
1

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
14
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
45
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
26
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
+
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
4
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
4
Временный бюджет США не предусматривает помощь Украине: конец поддержки или не всё так просто
4

Сейчас обсуждают

Нурсултан Худжахметов
05:41
Написано ведь: "члены группы", то есть в случае если ты намерено начал игру с этими людьми (читерами)
Обновление Counter-Strike 2 вводит изменение в системе подбора игроков для борьбы с читерами
Эдгар Кот
05:40
Имеется ввиду пати с читером) если он у тебя в друзьях ил вы премейд катку начали. А не просто рандомы
Обновление Counter-Strike 2 вводит изменение в системе подбора игроков для борьбы с читерами
Михаил Авраменко
05:39
Возьми жёлудь с полочки, заслужил.
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
DIP48
05:31
Свинка пришла за желудями ?)))
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
DIP48
05:27
Забавно. Запускать игру в Ubuntu 13.04 в 2023 году))). А остальное всё внезапно поломалось)))
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
Прокоп Голый
05:11
А волнения в море экраноплан разве может пережить
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
Eisbrecher
04:44
Да. Это было очень плохо. До сих пор последствия расхлебываем.
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
Валерий
04:37
А можно просто игры оптимизировать...
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
ТутиФрути
04:33
можешь выдохнуть, уже пздц.
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
nukemall
04:33
Android сделан на ядре Linux, потому на нём давно уже запускают Wine внутри которого гоняют игры, первым был Exagear, потом ещё несколько подобных появилось. Низкая скорость эмуляции прежде всего из-з...
Ютубер запустил GTA 5 и TES 5: Skyrim на Anroid-телефоне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем