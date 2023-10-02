Партия SMER выступает против Запада и за сотрудничество с Россией.

С 24 февраля 2022 года Словакия оказывала некоторую военную помощь Украине, которая хоть и малозаметна на фоне таких гигантов, как Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Германия и Польша, но всё же имела место быть. Однако с прошедшими парламентскими выборами в стране всё меняется.

По итогам подсчёта 98% голосов, партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо SMER («Курс — социальная демократия») набрала 23% голосов избирателей, став фаворитом словацких граждан. Партия известна своей антизападной риторике, призывами к отказу от военной поддержки Украины, является противником вакцинации и антиковидных мер, а также выступает против национальных меньшинств - ромов и мусульман.

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При этом нужно учитывать, что конечный вектор внешнеполитического развития Словакии зависит от коалиции, которая сформирует правительство. Если SMER удастся заполучить к себе сторонников, которые придерживаются той же позиции или готовы пойти в ущерб своих принципов за места в правительстве, то в стране восторжествуют пророссийские настроения.

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Стоит отметить, что глава дружественно настроенной к Украине партии HLAS Петер Пеллегрини ранее также отмечал о невозможности оказания украинцам военной помощи. Он утверждает, что словацкое правительство итак отправило больше, чем могло, и хочет убедится использовали ли украинцы всё переданное для достижения своей цели.