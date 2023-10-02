В штатах приняли временный бюджет, не включающий в себя деньги на помощь Украине .

Вчера стало известно, что в Соединённых Штатах Америки в Конгрессе согласовали временный бюджет, в рамках которого Украина не получит деньги для поддержки. Вопрос финансирования украинского государства может быть поднят только по истечению 45 дней, когда срок принятого бюджета истечёт и доведётся принимать новый.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сообщил, что Вашингтон отправил Киеву чёткий сигнал: никаких коррупционных скандалов в стране в течение следующих 45 дней. Как раз таки коррупция могла стать одной из причин, почему в парламенте не удалось согласовать выделение средств на поддержку Украины.

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Украинский депутат отметил, что обвинение не очень справедливое, но об этом нужно было говорить раньше. Поэтому оставшееся время украинское правительство не должно создать коррупционный скандал, о масштабах которого заговорят на Западе, использовав как причину для отказа от военной поддержки.

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