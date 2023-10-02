Речь о долгосрочной перспективе.

Вчера Министр обороны Великобритании, назначенный на свою должность в конце августа, сообщил о намерениях британского правительства отправить своих инструкторов на украинские территории для военной подготовки украинцев.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал слова министра, уточнив, что британское правительство действительно одобрило идею отправки своих инструкторов в Украину для обучения украинской армии, но только после окончания боевых действий. Речь шла о долгосрочной перспективе.

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По словам главы британского правительства, пока в Украине идут боевые действия, ни один британский солдат не будет направлен для прямого участия в них. Обучение украинцев на текущий момент будет по-прежнему проходить на территории Великобритании.

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Сама идея переноса официальной программы подготовки военнослужащих Вооружённых сил Украины под руководством Великобритании была связана с тем, чтобы не полагаться на военные базы НАТО, сделав возможным организацию обучения прямо на украинских территориях.