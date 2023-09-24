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Nacvark
Зеленский решил заехать в Польшу и поблагодарить поляков на фоне ссоры с польским правительством
Он наградил украинскими государственными наградами двух польских граждан.

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После того, как Украина подала жалобу на Польшу и другие страны во Всемирную торговую организацию, требуя отменить одностороннее эмбарго на украинские сельскохозяйственные продукты, польское правительство заявило о намерениях блокировать вступление Украины в Европейский союз, пока вопрос с зерном не уладят, а также сообщило о прекращении военной помощи. Насчёт последнего, по данным Bloomberg, в Вашингтоне уже затребовали объяснений у Варшавы.

Возвращаясь из Канады, украинский президент Владимир Зеленский остановился в польском городе Люблин, где вручил украинские государственные награды двум польским гражданам. Журналистка Бьянка Зелевская была награждена орденом княгини Ольги II степени за журналистскую работу в зоне АТО, а позже волонтёрскую деятельность. Медик-спасатель Дамиан Дуда был награждён за организацию группы медиков, выкупающих за собственные деньги медицинские препараты для оказания помощи украинцам, в том числе раненым военнослужащим.

Помимо этого Зеленский обозначил, что гордится таким сильным соседством и хочет поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои дома и себя для оказания помощи украинцам.
#украина #польша #зеленский
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