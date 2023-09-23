Американцы видят риск образования трещины в коалиции и требуют объяснений от Варшавы

Не так давно на фоне поданной Украиной жалобы на Польшу во Всемирную торговую организацию премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о приостановке военной помощи украинской армии, так как польская сама сейчас активно перевооружается.

Издание Bloomberg, ссылаясь на источник в Пентагоне, пишет, что в Вашингтоне потребовали объяснений от Варшавы по поводу сказанных главой польского правительства слов о приостановке военной помощи украинцам. Один из европейских дипломатов отметил, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег в продолжении военной помощи Украине, но уже в меньших масштабах.

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Источник издания из штатов уточняет, что Польша по-прежнему привержена поддерживать Украину, но её точная позиция не ясна. Такие разногласия пока не привели к трещинам в коалиции, военная помощь ещё растянется на несколько лет, но определённый риск имеется.

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Вся суть конфликта между Польшей и Украиной состоит в введённом польским правительством одностороннем эмбарго, по которому ограничивается импорт украинских сельскохозяйственных товаров на польские территории из-за недовольства национального производителя.