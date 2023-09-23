Он действовал над Чёрным морем в момент атаки по территориям Крымского полуострова.

Из данных веб-сервиса FlightRadar24 можно лицезреть, что в момент вчерашней атаки Украины на Севастополь в акватории Чёрного моря дислоцировался патрульный американский противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon. Он сменил на посту беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Спустя 2 часа, как самолёт вышел на дежурство, украинские силы нанесли серию ударов по Крымскому полуострову, поразив штаб Черноморского флота предположительно британской ракетой Storm Shadow.

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Boeing P-8 Poseidon уже ранее замечали над Чёрным морем, например перед атаками украинской армии на остров Змеиный и при возвращении газодобывающих платформ Украиной.

Самолёт-разведчик Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки способен корректировать ракетные удары и выполнять конкретные боевые функции: нести 9 тонн вооружения различного типа (морские мины, авиабомбы, противокорабельные ракеты и торпеды), вести патрулирование на скорости до 330 километров в час.

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На текущий момент самолёт выведен из акватории Чёрного моря обратно на базу.