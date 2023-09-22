Все обнаруженные недостатки прошлых призывов практически устранены - подчеркнул он.

Заместитель председателя комитета по вопросам обороны Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Картаполов заявил, что в России идёт работа над создание самой передовой системы мобилизационного развёртывания. Депутат подчеркнул, что выявленные недостатки прошлогодней частичной мобилизации практически устранены. Его заявление было сделано вчера, в годовщину объявлений частичной мобилизации, в ходе которого по официальным данным в российскую армию было призвано свыше 300 тысяч человек. О завершении мобилизации объявлено не было и мобилизованные продолжают военную службу в рядах российских войск.

Среди российских средств массовой информации неоднократно проскакивала информация о проведении очередной мобилизационный волны, которая опровергалась российским депутатами, в частности Картаполовым. Якобы опубликованный приказ Министерства обороны России о проведении мобилизации он ранее уже назвал фейковым.

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На текущий момент российские власти сообщают о выполнении планового пополнения российской армии силами контрактных военнослужащих.