В 2022 году трансгендер из Соединённых Штатов Америки Сара Эштон-Чирилло приехала в Польшу, где начала заниматься журналистской деятельностью и узнавать о жизни украинских беженцев. Позже она стала боевым медиков в территориальной обороне, получив звание младшего сержанта, а уже летом 2023 года назначена спикером территориальной обороны Вооружённых сил Украины для англоязычного сообщества. Такое назначение вызвало недовольство как у россиян, так и украинцев.

За свою службу в украинской армии спикер произнесла ряд заявлений с насильственными призывами по отношению к россиянам. Некоторые из них были проигнорированы командованием, но после того, как она пригрозила «возмездием» российским журналистам, этому в руководстве Вооружённых сил Украины положили конец.

Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности спикера за неподобающие высказывания. Уточняется, что последние её заявления не были согласованы с командованием территориальной обороны и Вооружённых сил Украины. Командование сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины добавило, что проведёт служебное расследование по отношению к высказываниям сержанта.

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Украинское командование подчёркивает, что при ведении военных действий против России строго соблюдаются нормы международного гуманитарного права.