Первые места рейтинга занял премьер Израиля и Госсекретарь США Блинкен.

Израильское издание The Jerusalem Post ежегодно составляет рейтинги самых влиятельных евреев мира. В этот раз в рейтинг не попал украинский президент Владимир Зеленский, заявлявший о своём еврейском происхождении, зато на 52 месте разместился погибшим в авиакатастрофе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Примечательно, что влиятельность бизнесмена объясняют созданием ресторанной империи и «фабрики троллей», которая якобы повлияла на президентские выборы в Соединённых Штатах Америки 2016 года. В то же время отмечается, что основную известность Пригожину принесла частная военная компания.

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Рейтинг 2023 года самых влиятельных евреев мира от The Jerusalem Post возглавил Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман. Второе место отошло премьер-министру Израилю Биньямину Нетанья, а третье Государственному секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкену. Российский миллиардер Роман Абрамович занял 22 строчку списка, как один из закулисных персонажей по урегулированию российско-украинского конфликта.

В 2022 году украинский президент возглавил ряд рейтингов, включая самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post, но на момент 2023 года его и вовсе нет в списках.