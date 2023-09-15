Она будет готова к эксплуатации в 2025 году.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев рассказал журналистам, что болгарское правительство планирует построить у себя в стране военную базу НАТО, где именно - пока неизвестно. Страна обеспечит военную базу всей необходимой инфраструктурой: казармами, зданиями для хранения техники, дорожной сетью для многонациональной боевой группы военного блока.

Стоимость запланированного строительства составляет более 100 миллионов левов, что равно приблизительно 55 миллионам долларов. Часть из суммы будет компенсировано НАТО. Военная база должна вступить в эксплуатацию уже к 2025 году, как обозначил болгарский министр.

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В связи со строительством новой военной базы, численность войскового контингента НАТО в Болгарии будет увеличено до 5 тысяч человек.

Болгария является членом НАТО с 2004 года. Численность её Вооружённых сил на момент 2011 года составляла 31 тысячу человек, что на 30 тысяч человек меньше, чем в момент принятия страны в североатлантический альянс. Позже число регулярных войск ещё больше снизилось.