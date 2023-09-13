Министр иностранных дел Украины уверен, что поставка дальнобойных ракет Германией лишь вопрос времени.

По окончанию необъявленного визита Министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, она вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой отвечала на вопросы журналистов. Журналистка, обращаясь к Кулебе, задала вопрос, дала ли Бербок ему надежды касаемо поставки дальнобойных ракет Taurus.

Украинский министр сразу отметил, что немецкая чиновница не вышла за официальную позицию Германии, не пообещав украинцам вскоре поставить дальнобойные ракеты, но он уверен, что это произойдёт. Дмитрий Кулеба призвал немцев не оттягивать поставки словами: «Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря»

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Министр иностранных дел Украины неоднократно приводил в примеру ситуацию с зенитно-ракетными комплексами Patriot, тяжёлой бронетехникой и другим вооружением, которое украинцам изначально отказывались поставлять, но в итоге всё же поставили. Он считает, что если бы украинская армия уже получила бы немецкие дальнобойные ракеты, то могла бы уберечь жизни своих военных.

В Германии опасаются, что Украина, получив Taurus, может начать наносить удары по российским территориям с помощью немецких ракет. И даже если Соединённые Штаты Америки поставят украинцам ATACMS, немецкое правительство опасается менять своё мнение по этому вопросу.