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Азербайджан перебрасывает к армянской границе технику с зачёркнутыми символами F и Z
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обостряется.

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Неделю назад Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле позиций с помощью миномётов и ударных беспилотных летательных аппаратов. Как итог, даже через некоторое время армянское правительство по-прежнему сообщало об обстрелах со стороны азербайджанской армии, а также бездействии российского миротворческого контингента.

Недавно Министерство обороны Азербайджана отчиталось о военных сборах, в результате которых был проведён комплекс занятий по боевой подготовке, разъяснены правила обращения с оружием, а военнообязанные были отпущены домой. В интернете появились видео, где на движущейся к армянской границе азербайджанской техники виднелась перевёрнутая буква А(∀), что, вероятнее всего, могло по аналогии с российскими обозначениями служить символами тактического обозначения.

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Позже появились другие видео, в которых была запечатлена военная техника Азербайджана с новыми символами обозначения - зачёркнутой F и Z.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении совместных армяно-американских учений, обвинив Россию в недостаточном обеспечении армянской безопасности. Армянский политик добавил, что намерен поменять курс, при котором армянское правительство надеется исключительно на помощь россиян.

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#армения #азербайджан
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