Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
У Зеленского против посредничества Папы Римского в переговорах с РФ из его пророссийской позиции
В Офисе Зеленского убеждены, что католическая церковь на стороне России.

реклама

После того, как Ватикан заявил о своих намерениях сыграть роль в мирном урегулировании российско-украинского конфликта, Папой Римский были отправлены его доверенные лица в Киев и Москву. Как итог, никакого компромисса между сторонами они найти не смогли для выполнения своей миротворческой миссии. Украина изначально была пессимистично настроена к инициативе Ватикана.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе считает, что участие Папы Франциска в диалоге с Россией недопустимо. Украинский чиновник уверяет, что нет смысла рассуждать о посредничестве понтифика, когда он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию.

реклама

По мнению Подоляка, изначально Ватикан микшировал свою позиции, но после стало понятно, что глава католической церкви занимает конкретно пророссийскую позиции. При таких обстоятельствах украинский чиновник исключает посредническую роль главы католической церкви в переговорах Украины с Россией, так как это обманет украинцев или справедливость.

Пророссийскую позицию понтифика Михаил Подоляк связывает с его недавним высказыванием, в котором он обратился к россиянам: «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II», что якобы повлекло "обнуление" репутации Святого Престола.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #ватикан #папа римский
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
11
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
3
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
1
Появился предполагаемый список процессоров из будущей линейки Intel Core 14-го поколения
+
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
2
Германия, Швеция, Италия и Испания договорились о совместной разработке нового танка
1
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
4
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Radeon RX 7800 ХТ стала хитом в США – почти все видеокарты раскуплены, а спрос выше предложения
11
ASML поставит новейшее поколение литографического оборудования уже в нынешнем году
1
Google представила бета-версию Android 14 5.3
+
Запад поставляет ВСУ потенциальный металлолом — немецкий аналитик Тиле
1

Популярные статьи

Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
15
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
18
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
54
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
37
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
5
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
5
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
6

Сейчас обсуждают

Алексей Каверин
05:25
Кому не насрать что там признает США и уж тем более остатки салостана?
Госдеп предупредил о введении санкций против тех, кто поддержит выборы в новых российских регионах
~Valera~
04:36
Это раскрытие потенциала в 720р после 200+ fps или 1080р после 120+ fps ? ))) Если в 4к это все вообще не имеет смысла. Даже бюджетный проц будет приемлемо работать! А, понял, реклама рЫгарда, для сл...
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
Urtgard
03:59
Громадная разница, которая превращает дохлую карту в живую. Уверен что у Ти можно ещё 7-10% разгоном отбить
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
johnnie74
03:53
К 12700 поставить дохлую 4060ti )) Он отлично работал с 3080 и выше, потянет отлично 4070 и 4070ti. И для того же 2К выше переплачивать за проц мало смысла.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
KAZEL
03:44
Маркировку пожалуйста напишите и полностью какие тайминги
В Chrome появилась функция, позволяющая поставить видео на паузу и скопировать текущий кадр
Urtgard
03:04
12400 хватает для всего, особенно если 2k или 4k, остальное ЧСВ закидоны
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
REY_B_
02:56
Не сколько защита, а сколько быстрый и жёсткий ответ. - Сейчас на "команду Путина" идёт сильный наезд со стороны той же "Телеги". На это надо отвечать. И не по телевизору, который сейчас смотрят лишь ...
Защита критически важных объектов инфраструктуры стала серьезной проблемой безопасности
32Влад32
02:04
А не пошел бы он ...?
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
Человек Человечный
01:42
Без наших с вами денег, которые лукаво именуют "бюджетными", этой так называемой "компании" на ботинки денег не хватит, не то что на ледорубы Меркадера.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
mayday30
01:22
Душители свободы.
Мужчина пытался переплыть Атлантику в беличьем колесе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем