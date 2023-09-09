В Офисе Зеленского убеждены, что католическая церковь на стороне России.

После того, как Ватикан заявил о своих намерениях сыграть роль в мирном урегулировании российско-украинского конфликта, Папой Римский были отправлены его доверенные лица в Киев и Москву. Как итог, никакого компромисса между сторонами они найти не смогли для выполнения своей миротворческой миссии. Украина изначально была пессимистично настроена к инициативе Ватикана.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе считает, что участие Папы Франциска в диалоге с Россией недопустимо. Украинский чиновник уверяет, что нет смысла рассуждать о посредничестве понтифика, когда он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию.

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По мнению Подоляка, изначально Ватикан микшировал свою позиции, но после стало понятно, что глава католической церкви занимает конкретно пророссийскую позиции. При таких обстоятельствах украинский чиновник исключает посредническую роль главы католической церкви в переговорах Украины с Россией, так как это обманет украинцев или справедливость.

Пророссийскую позицию понтифика Михаил Подоляк связывает с его недавним высказыванием, в котором он обратился к россиянам: «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II», что якобы повлекло "обнуление" репутации Святого Престола.